Addio a Naccino: fu uno dei soci fondatori della Casa culturale di San Miniato Basso

È morto all’età di 90 anni Paolo Nacci, conosciuto da tutti come Naccino: fu uno dei soci fondatori della Casa culturale di San Miniato Basso.

Nella frazione lo conoscevano tutti con il suo soprannome e per il suo impegno in politica nel Partito comunista italiano. Dopo aver contribuito a farla nascere, è stato uno degli assidui frequentatori della casa culturale di San Miniato Basso, il suo luogo preferito per parlare di politica.

Una persona riservata e discreta, così lo descrive chi lo conosceva. Nella vita aveva sempre lavorato come contadino. I funerali si sono tenuti ieri, giovedì aprile, nella chiesa di San Miniato Basso.