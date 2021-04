Giocatori positivi al coronavirus, Etrusca in isolamento

Tutti gli atleti positivi hanno presentato lievi sintomi o la positività al coronavirus si è manifestata in maniera asintomatica. I casi, però, che sarebbero già più di 5, hanno costretto l’Etrusca Basket San Miniato a sospendere l’attività agonistica e di allenamento.

“In seguito ai tamponi di verifica – spiega la società – svolti nel corso della settimana, sono state riscontrate ulteriori positività nel gruppo squadra. In seguito al riscontro di queste ulteriori positività continua l’isolamento domiciliare da parte della competente Ausl per tutti gli appartenenti al gruppo squadra”.

In attesa del normalizzarsi della situazione, alla data di oggi, è difficile prevedere una data di ripartenza dell’attività agonistica. Qualche giorno fa la società aveva chiesto e ottenuto di rinviare la partita che avrebbe dovuto tenere a Borgomanero contro Basket Oleggio.

La squadra avrebbe comunque dovuto riposare questo fine settimana, quando è in programma la final eight di Coppa Italia alla quale i sanminiatesi non parteciperanno.