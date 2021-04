Incidente a Massarella, motociclista in ospedale

L’incrocio è sempre lo stesso. Dopo il brutto incidente di sabato (qui), oggi 2 aprile un motociclista di 67 anni è finito a terra ed è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per gli accertamenti e le cure del caso.

Erano le 17 circa quando la moto, che scendeva da Massarella di Fucecchio, si è scontrata contro un’automobile che invece saliva, per quella stessa strada. Sul posto, per gestire la viabilità ma anche per effettuare i rilievi, sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Fucecchio. Ancora in fase di accertamento la precisa dinamica dell’incidente.