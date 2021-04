Per consentire a 3 passeggeri di uscire dall’automobile, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. L’auto, per cause e con dinamica in corso di accertamento, è uscita di strada intorno alle 19,30 di oggi 3 aprile a Cascina, mentre stava percorrendo la Tosco romagnola.

La squadra dei vigili del fuoco di Cascina ha lavorato per estrarre le 3 persone dalle lamiere dell’auto e le ha poi affidate alle cure del personale sanitario inviato dal 118.