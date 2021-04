Covid, Toscana in zona rossa per altre due settimane: c’è l’ordinanza del ministro Speranza

Toscana in zona rossa per altre due settimane, dal prossimo martedì (6 aprile).

Il ministro della salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia di venerdì (2 aprile), ha firmato due nuove ordinanze che entreranno in vigore, appunto, a partire da martedì.

La prima ordinanza conferma per ulteriori 15 giorni la permanenza in zona rossa per la Toscana, oltre a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,Lombardia, Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta.

La seconda ordinanza dispone il passaggio in area arancione per le regioni Marche, Veneto e provincia autonoma di Trento.