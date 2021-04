Polizia a lutto per la morte di Luigi Schettino: era stato alla guida della squadra volanti di Pisa

Polizia di Stato a lutto. E’ morto per il Covid a soli 43 anni il vice questore aggiunto Luigi Schettino, per anni alla guida della squdra volanti della questura di Pisa, e ultimamente in servizio a Napoli.

Il poliziotto lascia la moglie e due figli gemelli.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marcianese, in provincia di Caserta.

“Ci stringiamo alla moglie, ai due gemelli e ai familiari di Luigi – questo il cordoglio della polizia di Stato – Era era stato allievo di Don Peppe Diana sacerdote ucciso dalla camorra. Da lui ha ereditato l’impegno verso la sua terra”.

Schettino è morto all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato, trasferito dopo il ricovero al Covid Hospital di Maddaloni, in provincia di Caserta