Fiamme in due appartamenti della Valdera, morto un cane

Nel pomeriggio di oggi 7 aprile, i vigili del fuoco di Cascina e Ponsacco sono stati impegnati in due incendi di abitazione che si sono susseguiti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.

Un primo incendio a Montefoscoli di Palaia ha interessato una abitazione e ucciso il cane della famiglia. Nessun danno, invece, si segnala alle persone. Poco dopo lo spegnimento di queste fiamme, un secondo incendio ha interessato un sottotetto in via Corsica a Capannoli. Anche in questo caso, la persona rimasta all’interno é stata tratta in salvo.

Entrambe le abitazioni sono state evacuate in attesa dei rilievi dei vigili del fuoco e del ripristino delle condizioni di sicurezza.