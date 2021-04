Controlli in borghese, arrestati due spacciatori a Pisa

Proseguono i controlli delle forze dell’ordine disposte dalla questura dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Ieri, 7 aprile, due spacciatori sono stati arrestati a Pisa

Nel primo caso nel corso dei controlli e dei servizi di appostamento delle pattuglie in borghese, effettuati tra la stazione e piazza Sant’Antonio, i poliziotti hanno bloccato un nordafricano notato aggirarsi con fare sospetto, nel tipico atteggiamento di chi attende “clienti”. Sottoposto a controllo il soggetto, un tunisino di 32 anni, aveva con sé 7 dosi di cocaina e diverse banconote di piccolo taglio, ritenute provento di spaccio. I poliziotti lo hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio e ristretto nelle celle di sicurezza della Questura. Stamattina, 8 aprile, è stato condotto davanti al giudice del tribunale, che ha convalidato l’arresto e lo ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, fino all’ esito del processo fissato per luglio.

Poche ore dopo, in zona Riglione, un’altra pattuglia con personale in borghese ha sottoposto a controllo un tunisino 34enne, trovato in possesso a seguito di perquisizione sul posto di 12 grammi di cocaina. Anche lui è stato tratto in arresto e condotto nelle camere di sicurezza della questura. Stamattina (8 aprile) in tribunale l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione per la firma quotidiana in questura, in attesa del processo che si terrà nel prossimo mese di luglio.