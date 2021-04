Stava facendo alcuni lavori edili sul tetto di una mensa nella zona industriale di Santa Croce sull’Arno. Quando l’uomo, oggi 9 aprile poco dopo le 15, è caduto da un’altezza di circa 3 metri. La persona soccorsa é rimasta sempre cosciente. I vigili del fuoco hanno recuperato l’uomo, poi affidato alle cure del personale sanitario inviato dal 118.

Atterrato nel parcheggio della mensa anche l’elisoccorso Pegaso. Secondo quanto si apprende, l’operaio stava lavorando con una ditta esterna, chiamata dalla cooperativa per alcuni lavori edili. Per cause e con dinamica in corso di accertamento, a un certo punto l’uomo avrebbe messo il piede in un punto non previsto, che ha ceduto.

Sul posto ci sono anche i carabinieri per i rilievi del caso, in attesa della medicina del lavoro dell’Ausl Toscana centro. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Careggi.

(Notizia in aggiornamento)