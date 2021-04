Furti alle auto in sosta tra San Miniato e Pontedera, allontanati per tre anni

La sezione misure di prevenzione della questura ha emesso tre fogli di via obbligatori nei confronti di altrettante persone che non potranno fare ritorno nei comuni dove hanno commesso reati, tra San Miniato e Pontedera.

I tre erano noti alle forze dell’ordine per aver commesso furti nelle auto in sosta e sono stati denunciati e segnalati dalle compagnie locali dei carabinieri. Oltre alla denuncia alla procura si è aggiunta la misura di prevenzione del questore, che vieta loro per tre anni di tornare nei comuni.

La questura ha emesso un daspo urbano su proposta della polizia municipale anche a Pisa, nei confronti di un macedone beccato due volte dalla municipale mentre sedeva in corso Italia ostacolando il normale flusso dei passanti e mentre orinava in una aiuola pubblica. Non potrà più accedere al centro storico della città per sei mesi, altrimenti sarà denunciato.