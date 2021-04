Montecalvoli in lutto per Adamo Casalini, storico barbiere del paese

Per oltre 30 anni è stato il barbiere di Montecalvoli, servendo generazioni di ragazzi. Si è spento all’età di 91 anni Adamo Casalini, volto noto della frazione di Santa Maria a Monte e grande appassionato di sport.

Casalini lascia due figli, Paola e Massimo, anche lui attivo nell’associazionismo sportivo e co-fondatore del gruppo over 40 de La Perla. Al figlio Massimo, Adamo ha trasmesso la passione e la maestria del lavoro: in bottega con il babbo fin da piccolo, oggi anche lui lavora nello stesso salone da parrucchiere nel centro di Montecalvoli comprato nel 1968 dal padre.

Persona conosciutissima in paese vista la sua professione, svolta negli anni in cui la “bottega” del barbiere era un punto di ritrovo, il luogo da cui tutti passavano.”Ha sempre lavorato – lo ricorda così il figlio Massimo – prima come contadino, poi alla Piaggio e poi metalmeccanico. Da ragazzo per arrangiarsi faceva il parrucchiere fino a quando, nel ’68, ha comprato il fondo”.

Il fondo è quello in viale della Repubblica, di fronte al Barbatrucco: lì, in quel negozio, nasce l’idea di dar vita a un’assocazione sportiva. Casalini, infatti, è stato anche un co-fondatore e dirigente dei gialloblù dell’A.c. Montecalvoli, di cui aveva conservato personalmente un archivio storico fatto di fotografie e notizie di stampa.”Un gruppo nato tra il bar e il negozio – spiega il figlio Massimo – che nel giro di poco è arrivato in eccellenza. Babbo non si perdeva mai una partita, seguiva la squadra ovunque da Pontremoli a Pitigliano. Andava anche alle trasferte del mercoledì. Nel suo archivio conserva i nomi di tutti i giocatori che sono passati dal 1985″.

La morte, avvenuta stanotte (9 aprile) in casa intorno all’affetto dei familiari, è duvuta ad alcune complicazioni di salute. I funerali saranno celebrati domani (10 aprile) alle 11 nella chiesa di Montecalvoli alto. E’ il secondo lutto che colpisce Montecalvoli nel giro di pochi giorni, dopo la morte di Silverio Puccioni, il “Morino”.