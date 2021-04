Forse qualcosa l’ha spaventata durante la passeggiata. E’ bastato un attimo, un gesto inconsulto, per farle perdere l’equilibrio. E così una donna di 97 anni è caduta da un muro di recinzione, volando giù per qualche metro. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, intorno alle 16 a San Miniato, sulla via che porta alla rocca.

La donna, che era in compagnia della figlia, è fortunatamente atterrata sull’erba di un giardino privato che costeggia la salita, nel tratto subito antecedente alle scale della parte più alta. La figlia, spaventata, ha bussato alla casa allertando i proprietari del giardino, che subito hanno chiamato i soccorsi. Al momento dell’arrivo del personale sanitario, della Misericordia di San Miniato, l’anziana era cosciente, anche se comprensibilmente malconcia dopo il volo di circa tre metri.

Foto 3 di 3





La donna è stata trasportata all‘ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure e gli accertamenti del caso, ma le sue condizioni non destano al momento preoccupazione.