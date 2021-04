Quartiere stazione a Pontedera, Fratelli d’Italia chiede “controlli casa per casa”

“Spaccio, furti, risse in pieno giorno: a Pontedera la zona della stazione è diventata invivibile. Ne è una conferma anche l’ultima aggressione di ieri tra pugni e bottiglie, che ha visto protagonisti alcuni cittadini stranieri. Dove sono le promesse del sindaco Franconi? Dove sono le soluzioni auspicate? Sparite con le elezioni, come succede nella migliore tradizione della sinistra che si limita a un sacco di belle parole e promesse disattese”. Così Matteo Bagnoli, Matteo Arcenni e tutto il gruppo di Fratelli d’Italia di Pontedera intervengono sul quartiere stazione della città.

“I cittadini pontederesi – dicono dall’opposizione – non possono più tollerare questa delinquenza diffusa, bisogna arginare questo problema che ormai dilaga e che ha le proprie radici nelle politiche errate frutto di anni di malgoverno da Rossi a Marconcini, passando per Millozzi, fino a Franconi. Quattro nomi che hanno la responsabilità di questa situazione ormai fuori controllo, e di aver creato in una parte di Pontedera un vero e proprio ghetto, alla faccia dell’integrazione e della solidarietà.

Chiediamo subito un’inversione di rotta, che punti a garantire la sicurezza e a ristabilire la legalità nelle zone più critiche di Pontedera. L’attuale amministrazione e le precedenti hanno dimostrato di non essere in grado di gestire un fenomeno di delinquenza e insicurezza sempre più acuto e diffuso, mettendo così a rischio l’incolumità dei cittadini.

È necessario un cambio di passo, non più rinviabile. Questi gli interventi da attuare per interrompere una deriva sempre più pericolosa e di minaccia per la sicurezza urbana: controlli casa per casa per verificare il rispetto delle normative abitative, pattuglie della polizia municipale attive h24, aumento del personale della polizia municipale, sinergia costante con le altre forze di sicurezza, e un fondo a sostegno dei commercianti e dei cittadini vittime di furti”.