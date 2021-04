Ruba gli occhiali in un negozio di ottica di Montelupo Fiorentino: arrestato

E’ finito in manette, arrestato dai carabinieri di Montelupo Fiorentino, un 28enne originario della Georgia accusato di furto con destrezza.

Il giovane, ieri (8 aprile), nel tardo pomeriggio, è entrato in un negozio di ottica e ha sottratto da uno scaffale un paio di occhiali marca Vogue occultandoli in un sacchetto predisposto per schermare l’attivazione del sistema antitaccheggio, uscendo poi velocemente dall’esercizio.

La proprietaria del negozio, insospettita dall’atteggiamento del giovane, dopo una verifica sugli scaffali si è accorta dell’ammanco ed ha subito allertato il 112. I militari, raggiunto l’esercizio ed acquisiti i primi necessari elementi per risalire al ladro, messisi sulle sue tracce lo hanno poco dopo individuato.

La perquisizione personale e, poi, quella domiciliare hanno consentito di rinvenire non solo gli occhiali appena rubati e la busta schermata, ma anche strumenti per lo scasso, chiavi alterate, grimaldelli e varie serrature che fanno ipotizzare il loro utilizzo per reati contro il patrimonio, tutto posto sotto sequestro. Per quest’ultimo aspetto, inoltre, sono in corso ulteriori indagini, mentre gli occhiali sono stati restituiti alla titolare del negozio.