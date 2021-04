Eroina pronta per lo spaccio occultata in un condominio: si cerca il pusher

Trovata in un condominio droga già pronta per lo spaccio.

È successo a Pontedera nella giornata di ieri (9 aprile) quando grazie alla segnalazione di un cittadino, personale della squadra anticrimine del locale commissariato ha trovato all’interno di due calzini, un grosso quantitativo di eroina, oltre 150 grammi, contenuto in ovuli e già diviso in dosi pronte per essere spacciate.

Sono in corso le indagini per risalire allo spacciatore anche attraverso le telecamere presenti in zona.