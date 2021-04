Coronavirus, 47 nuovi contagiati e un decesso nel comprensorio del Cuoio

Tornano a salire i dati del coronavirus in provincia. Sono 129 in più in provincia di Pisa. Ma i dati regionali parlano di un calo degli attualmente positivi e dei ricoveri.

Nel comprensorio sono cinque i casi a Santa Maria a Monte, 16 a Fucecchio, 6 a Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno, 4 a Montopoli e 10 a San Miniato.

In Toscana sono 209208 i casi di positività al coronavirus, 1222 in più rispetto a ieri (1192 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 175788 (84% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16293 tamponi molecolari e 6.221 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 8102 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27758, -0,6% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1952 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (2 in meno).

Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 20 uomini e 10 donne con un’età media di 81,1 anni. Due di questi sono della provincia di Pisa. Uno dei deceduti è a Castelfranco di Sotto: una donna di 84 anni morta all’ospedale di Empoli. Deceduti anche un 84enne di Castelfiorentino, uno 73enne di Certaldo una donna di 74 anni di Empoli e un 86enne di Montelupo, tutti al nosocomio empolese.

L’età media dei 1222 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 30% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (1192 confermati con tampone molecolare e 30 da test rapido antigenico). Sono 56996 i casi complessivi ad oggi a Firenze (375 in più rispetto a ieri), 18658 a Prato (100 in più), 19658 a Pistoia (100 in più), 11921 a Massa (41 in più), 21841 a Lucca (179 in più), 25914 a Pisa (129 in più), 15486 a Livorno (69 in più), 19218 ad Arezzo (120 in più), 11484 a Siena (74 in più), 7477 a Grosseto (35 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 601 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 392 nella Nord Ovest, 229 nella Sud est.

Complessivamente, 25806 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (132 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%). Sono 28237 (1247 in meno rispetto a ieri, meno 4,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 10683, Nord Ovest 11321, Sud Est 6233).

Le persone complessivamente guarite sono 175788 (1346 in più rispetto a ieri, più 0,8%)