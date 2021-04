Covid, in calo i contagi a Fucecchio: quasi dimezzati in una settimana

Contagi più che dimezzati in una settimana a Fucecchio.

Questi i dati registrati dal comune. Dai 112 della settimana conclusasi la vigilia di Pasqua si è passati ai 63 di quella terminata ieri. Il dato non è ancora sufficiente a scendere sotto l’indice di 250 ogni 100mila abitanti ma comincia ad avvicinarsi decisamente (ieri era a 274, oggi a 282). Sul miglioramento in parte ha inciso la drastica riduzione di tamponi conteggiati il 6 aprile scorso ma in ogni caso la diminuzione rimane sensibile, tanto da poter guardare al futuro con maggiore ottimismo.

“La curva dei contagi – conferma il sindaco Alessio Spinelli – sembra essere in deciso calo in tutto l’Empolese Valdelsa che pare aver beneficiato delle ultime settimane in zona rossa. Purtroppo il miglioramento è più contenuto nel Comprensorio del Cuoio con numeri, che seppur più bassi di sette giorni fa, rimangono comunque di massima allerta”.

Ma i provvedimenti della Regione Toscana che hanno previsto la zona rossa in tutta l’area della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa fino al 17 aprile non dipendono soltanto dal tasso di contagio.

“A preoccupare – spiega Spinelli – è soprattutto la situazione degli ospedali: in tutta l’area dell’Asl Toscana Centro i nosocomi sono sovraccarichi di persone ricoverate per il Covid-19. Purtroppo alla riduzione dei contagi non corrisponde un immediato calo dei ricoveri. Ma siamo fiduciosi che nei prossimi giorni le cose possano iniziare ad andare meglio anche negli ospedali. Dobbiamo capire bene perché nel Comprensorio del Cuoio permanga una situazione più critica. L’ Asl Toscana Centro avvierà in questi giorni controlli nelle aziende per capire se i protocolli anti-Covid vengono rispettati. Il rischio che il contagio sia legato alla trasmissione nei luoghi di lavoro è effettivo e quindi è opportuno verificare la situazione. L’auspicio è che nei prossimi giorni riprenda la marcia della campagna di vaccinazione in modo da mettere in sicurezza tutte le persone più fragili e gli anziani. Se così sarà, sono sicuro che vedremo grandi benefici a breve e che potremo pian piano tornare alla normalità”.