Fucecchio piange Agostino, torrigiano doc

Si è spento questa mattina (13 aprile) Agostino Valori, 71 anni di Torre di Fucecchio. “Un torrigiano nel cuore e nell’anima” così lo descrivono i tanti amici che lascia: uno di quei personaggi che hanno fatto la storia dei piccoli paesi e che nella storia sono destinati a rimanerci.

Da tempo lottava contro una malattia e la sua è la storia di un addio annunciato. Solo dieci giorni fa scriveva queste parole agli amici della sua frazione, che ha portato con sé fino alla fine: “Da quello che ho capito dai dottori e per come mi sento ora, non ne avrò per molte, ne sono certo. Mi scuso con tutti quelli che non amano gli addii, ma non riesco ad andarmene senza aver salutato prima tutti i miei amici e amiche. In particolare, tutto il popolo di Torre, che ho sempre amato e che ho sempre considerato la mi famiglia. Mi mancherete tutti quanti. Non ci credo molto ma spero che da dove andrò potrò ancora vedervi, seguire ancora i dibattiti del venerdì sera al circolo. Vogliatevi bene, non criticate i vostri compaesani, ma cercate di capirli”.

Agostino era conosciuto da tutti, attivo nella ProLoco e nella Contrada e grande appassionato di politica. Negli ultimi mesi aveva iniziato a raccontare la vita della frazione anche con dei brevi video caricati online, in modo da condividere il suo archivio di immagini e video con tutti: un patrimonio di storia e cultura locale. Lascia la moglie Gabriella e le due figlie Erika e Katia. La salma si trova nella cappelllina della Misericordia di Fucecchio fino alle 10,30 di giovedì 15 aprile, quando sarà portato nella chiesa di San Gregorio Magno alla Torre per i funerali.