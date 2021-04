Minaccia di morte i poliziotti, denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

È successo ieri sera, alle 21,15 vicino alla questura di Pisa: una voltante è intervenuta alla richiesta di una che, seminascosta dietro le auto in sosta, ha attirato l’attenzione dei poliziotti. La donna di origini magrebine era molto scossa e ha riferito di essere seguita con intenti minacciosi da un suo connazionale.

L’ uomo, un marocchino 25enne in regola come la donna con la normativa sul soggiorno, è stato rintracciato poco distante: alla richiesta di documenti e di riferire la sua versione su quanto asserito dalla donna, ha opposto resistenza agli operatori, rifiutando inizialmente di collaborare e anzi minacciandoli a più riprese di morte e di incendiare loro l’autovettura.

Ricondotto alla calma, gli agenti hanno appurato che seguiva la giovane, sua fidanzata, in stato d’ira perché a suo dire avevano avuto poco prima una lite per un trasloco che stavano effettuando assieme. Al termine degli accertamenti, ha rimediato una denuncia alla Procura della Repubblica per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.