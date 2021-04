Controlli sui passeggeri, oltre 30 sanzioni in due mesi all’aeroporto Galileo Galilei

Oltre 30 sanzioni amministrative in soli due mesi. Sono questi gli ultimi numeri emersi dai controlli della polizia di frontiera sui passeggeri in arrivo e in partenza dall’aeroporto Galileo Galilei.

Per monitorare il rispetto dei limiti agli spostamenti tra stati e regioni e prevenire l’ingresso nel territorio nazionale di persone infette da Covid-19 sono andati avanti senza sosta i controlli della polizia di frontiera dell’aerea di Pisa. Ai consueti controlli si sono infatti aggiunti negli ultimi mesi anche le verifiche sulle limitazioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia, per rilevare eventuali trasgressioni alle norme che definiscono le motivazioni per i trasferimenti e le eventuali inosservanze agli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

In questi mesi sono state decine e decine le richieste pervenute all’ufficio dai cittadini, italiani e stranieri, che si sono rivolti alla Polizia di frontiera per avere indicazioni e informazioni sulle possibilità di spostamento. Nonostante questi chiarimenti però sono state accertate diverse violazioni alla normativa anti Covid-19 e, soltanto negli ultimi due mesi, la Polaria di Pisa ha contestato oltre 30 sanzioni amministrative. Laddove previsto, per i contravventori è stato disposto, d’intesa con le Autorità sanitarie competenti, il ripristino dell’isolamento fiduciario.

Numerosi sono stati anche gli accertamenti eseguiti sulla veridicità delle motivazioni agli spostamenti dichiarate dai viaggiatori al momento del loro ingresso in Italia, per i quali sono stati interpellati sia gli uffici delle forze di polizia, nazionali e locali sparsi nel territorio, sia gli uffici consolari italiani ed esteri e le aziende sanitarie.