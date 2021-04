Coronavirus, riaperte le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca agli over 70

Si riaprono oggi (14 aprile) le prenotazioni del vaccino AstraZeneca, per la la fascia d’età che riguarda gli over 70, ovvero le persone nate dal 1941 al 1951. Per prenotare la somministrazione della prima dose occorre andare, come sempre, sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it.

La vaccinazione avverrà nei giorni di venerdì (16 aprile) e sabato su appuntamento prenotato nel punto vaccinale, che l’interessato avrà indicato sul portale.

Le agende saranno richiuse a posti disponibili esauriti, che attualmente sono soltanto 15mila, considerato che nella giornata di ieri è stata consegnata una fornitura ridotta di vaccino AstraZeneca: in tutto 9900 nuove dosi, alle quali la Regione Toscana ha aggiunto 5100 dosi rimaste dalla precedente fornitura.

Alle 14,30 di oggi , le persone over 70, che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, sono in tutto 143797.