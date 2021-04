Lite accesa con la compagna, avviso orale per un 33enne pisano

È stato ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica il 33enne pisano che nelle scorse settimane era stato protagonista di una furiosa lite con la compagna.

La polizia anticrimine ha quindi emesso nei confronti del cittadino un avviso orale come misura preventiva. Negli ultimi anni infatti il 33 enne era già noto alle forze dell’ordine per essere stato protagonista di diversi reati contro la persona ed esser stato trovato in possesso di stupefacenti.

All’uomo sono state imposte anche prescrizioni ulteriori, che se violate potranno portare a una denuncia e una proposta di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza al Tribunale. Tra queste il divieto di possedere o utilizzare armi, comprese quelle giocattolo, o altri strumenti capaci potenzialmente di recare danni ad altre persone come prodotti pirotecnici o sostanze infiammabili.