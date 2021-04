Ubriaco e senza patente, scatta la denuncia per un 34enne

Ieri sera (13 aprile) alle 21,50 nel corso di un posto di controllo in via Santa Marta una pattuglia della questura ha controllato, tra gli altri, un’automobile con a bordo un cittadino di origine albanese. Il 34enne, residente a Pisa, oltre a essere in possesso solo della patente di guida albanese è subito parso agli agenti in stato confusionale.

Dopo un controllo dei documenti i poliziotti hanno quindi proceduto con il ritiro della patente data l’impossibilità di leggere il documento, ad ogni modo non valido per guidare in Italia. Durante il controllo il giovane è stato accompagnato nei vicini uffici della Polizia stradale di via Mario Canavari e sottoposto ad alcoltest. Il controllo ha evidenziato un tasso alcolemico di 1,77 , tre volte superiore al limite consentito.

Oltre al ritiro della patente di guida è scattata quindi una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti, alla fine del controllo, hanno chiamato un parente per riaccompagnare a casa il giovane.