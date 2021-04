I veterinari potranno prescrivere farmaci ad uso umano per gli animali: Speranza firma il decreto

Esulta chi ha un animale in casa, e secondo le stime ben il 40% delle famiglie italiane possiede un cane, un gatto o un criceto, ed esultano anche tutte le associazioni animaliste. Ieri (14 aprile) il ministro Roberto Speranza ha infatti firmato un decreto per cui, d’ora in poi, sarà possibile curare i nostri amici pelosi con un risparmio fino al 90%, per alcune patologie.

A darne notizia, sui canali social, è stato lo stesso ministro alla salute. “Questa misura – spiega Speranza – fa parte dell’approccio One Health che tiene insieme il nostro benessere, quello degli animali e quello dell’ambiente”.

Gli animali domestici potranno essere curati anche con farmaci ad uso umano, mentre fino ad ora i veterinari potevano solo fare ricette per prodotti ad hoc, costosi fino all’inverosimile.Il medicinale per uso umano prescritto, questa la conditio sine qua non, deve contenere lo stesso principio attivo del farmaco veterinario