L’incendio si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina (15 aprile) in un’azienda casearia di Volterra. Una squadra dei vigili del fuoco di Saline di Volterra è stata impegnata per tutta la giornata per lo spegnimento delle fiamme.

L’incendio ha avuto origine in un settore con celle di stagionatura refrigerate posto al pianterreno. Le fiamme sono rimaste confinate in un’ala del capannone, ma, procedendo verticalmente hanno interessato anche il piano superiore, adibito a spaccio e degustazione.

Foto 2 di 2



Quest’ultimo locale ha subìto danni strutturali non gravi ma meritevoli di ulteriore valutazione. Per tale ragione è stata decretata la temporanea inutilizzabilità dei locali. Ingenti i danni da fumo nella restante parte del fabbricato (in tutto circa 3.000 metri quadrati)