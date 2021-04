‘Ndrangheta in Toscana, 23 in manette: la lente degli investigatori sullo smaltimento dei rifiuti conciari

Inquinamento ambientale, narcotraffico internazionale, estorsione ed illecita concorrenza. Sono alcuni dei reati che i carabinieri e la Dda di Firenze contestano a vario titolo, con l’aggravante dello stampo mafiosa a 23 persone arrestate su ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di tre indagini collegate tra loro e che ipotizzano un legame con potenti cosche della ‘ndrangheta in Toscana.

Le operazioni, che riguarderebbero anche il comprensorio del Cuoio, sono a loro volta connesse ad un’ulteriore operazione in corso a cura della Dda di Catanzaro. Per quanto riguarda il distretto conciario, a finire nel mirino degli investigatori, sarebbe il processo di smaltimento degli scarti di produzione: alcuni inerti sarebbero stati mischiati con altro materiale per poi classificare il composto come materia prima per l’edilizia.

Arrestate 23 persone in totale, oltre al sequestro preventivo di beni per circa 20 milioni di euro.

(notizia in aggiornamento)