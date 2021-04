Una serra con 39 piante di marijuana in casa: arrestato un 51enne di Santa Maria a Monte

Quasi tre chili di marijuana essiccata in sacchetti già confezionati, 39 piantine coltivate in una serra con 99 germogli, un bilancino e un essiccatore domestico: questo è quanto i carabinieri di San Miniato hanno trovato nell’abitazione di un 51 di Santa Maria a Monte, che è stato tratto in arresto per coltivazione e detenzione di stupefacenti.

Ieri sera (14 aprile) i militari della compagnia di San Miniato nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga hanno controllato l’uomo, sottoponendolo a perquisizione domiciliare.