Ristoranti aperti anche a cena in zona gialla: prime conferme dal governo sulle riaperture

Torna dal 26 aprile la zona gialla e con la zona gialla anche la possibilità di riaprire a pranzo e a cena i ristoranti che hanno spazi all’aperto. Tornerà in presenza la scuola per tutte le regioni in zona gialla e arancione.

Ad affermarlo è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi con il ministro della salute Roberto Speranza. Lo stesso ministro ha annunciato altre possibili date: la riapertura delle piscine all’aperto al 15 maggio, quella delle palestre l’1 giugno, quella delle attività fieristiche l’1 luglio.

Oggi la cabina di regia ha registrato che la Toscana ha un Rt di 1,01 e un tasso settimanale di contagi di 207 per 100mila abitanti. Numeri da zona arancione.