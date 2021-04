Smaltimenti illeciti, Pieroni (Pd): “Indagato per un emendamento approvato senza voti contrari”

Indagine sulle concerie, interviene il consigliere regionale Pd, Andrea Pieroni: “In relazione all’inchiesta in corso su illeciti penali ambientali in Toscana – spiega – tengo a precisare che l’unico addebito che mi riguarda non ha niente a che vedere con il tema principale dell’indagine. Mi ritrovo indagato, infatti, per aver contribuito all’approvazione di un emendamento a una legge regionale in materia ambientale, peraltro avvenuta senza voti contrari nella seduta del consiglio regionale del 26 maggio 2020“.

“Ho sempre operato nel rispetto della legge – spiega – e nell’interesse delle istituzioni, in piena e totale trasparenza. Sono fiducioso nell’operato della magistratura e confido che la mia posizione sarà al più presto chiarita”.