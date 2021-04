Brutto incidente stradale in via Aurelia a Pisa. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti intorno alle 12,15 all’altezza del fiume Arno dove due auto che procedevano in senso opposto si sono scontrate. Una delle vetture si è ribaltata, mentre l’altra si è fermata contro un albero.

I vigili del fuoco hanno estratto un conducente dalla macchina, affidandolo poi alle cure dei sanitari del 118. Anche gli occupanti dell’altra vettura, una donna e una bimba, sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso, anche se apparentemente illesi.