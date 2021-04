La colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza: un grosso incendio di vegetazione è scoppiato attorno alle 12,30 di oggi (18 aprile) a Santa Maria a Monte, nella zona tra via Capanne e via Sassa al Sole.

Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. In fiamme alcuni pini in fondo alla valle fra via Capanne e via Sassa al Sole ma ancora non sono chiare le cause anche se si pensa che il rogo possa essere stato provocato da un fuoco acceso per bruciare sterpaglie.

(notizia in aggiornamento)