Cacciata di casa perchè omosessuale: regali, lettere d’affetto e 134mila euro raccolti

A una settimana di distanza dal pomeriggio di donazioni a Binario Donna Castelfiorentino questa mattina (19 aprile) le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli hanno consegnato a Malika quanto ricevuto dai cittadini nel pomeriggio di raccolta, lunedì 12 aprile.

Un grosso tavolo pieno di sacchetti, valigie, regali e lettere d’affetto ha accolto, con la presenza dei volontari, Malika in visita nella sede di Empoli. I contributi economici donati dai cittadini allo sportello del Centro Aiuto Donna Lilith di Castelfiorentino sono stati versati nella raccolta fondi dedicata a Malika sulla piattaforma Gofundme, che ha superato ad oggi 134mila euro. Alla voce donazioni si può trovare Raccolta Binario Donna Castelfiorentino per un totale di 1365 euro versati, accumulati durante la raccolta del 12 aprile.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando in qualsiasi modo possibile, per tutta questa solidarietà che sto ricevendo e che non mi aspettavo – ha detto Malika nella sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli – In primis il Centro Aiuto Donna Lilith di Empoli che mi ha seguito in tutti questi tre mesi e che non mi ha mai fatto sentire sola. Vorrei ringraziare anche le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli per il supporto, per essere state il punto di ritrovo e avermi fatto recapitare tutti questi pacchi. Grazie veramente a tutti”.

Per chi volesse continuare ad aiutare Malika con contributi economici può versare direttamente sul crowdfunding dedicato. Coloro che abbiano intenzione di lasciare un regalo o un piccolo pensierino potranno ancora prendere come punto di riferimento le Pubbliche Assistenze di Empoli e Castelfiorentino che provvederanno, come oggi, a far avere a Malika la donazione di ognuno.

Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino “rinnova ancora una volta – si legge in una nota – i ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato al pomeriggio di raccolta donazioni, che ha contribuito a far sentire a Malika la vicinanza e l’affetto di una comunità presente”.