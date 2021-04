Addio a Renzo Nazzi, figlio del sindaco Delio e storico agente della municipale a Santa Croce

Santa Croce è in lutto per la scomparsa di Renzo Nazzi. Classe 1937, aveva 84 anni ed era il figlio di Delio Nazzi, storico sindaco di Santa Croce: il primo dopo la Seconda guerra mondiale.

Renzo Nazzi è stato per molti anni un dipendente del comune di Santa Croce, in servizio come agente della polizia municipale e, dopo la pensione, aveva ricoperto l’incarico di presidente dell’Auser per oltre 13 anni. Fino al mese scorso era vicepresidente dell’associazione.

“Sempre operativo sempre pronto e disponibile – così lo ricorda il sindaco Deidda -. Ha partecipato attivamente alla vita sociale del paese, tutti i santacrocesi e le santacrocesi lo ricordano con affetto”.