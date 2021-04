Una pianta a fuoco davanti a Divo, storico negozio di via di Bientina a Santa Maria a Monte. È successo stasera (21 aprile) intorno alle 22. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno allertato i vigili del fuoco di Castelfranco di sotto, subito intervenuti sul posto.

Le fiamme, che hanno avvolto la pianta appena fuori dall’ingresso del negozio, si presume siano di origine dolosa. I carabinieri intervenuti sul posto hanno preso i nominativi di due giovani, entrambi di Santa Maria a Monte, che erano sul posto .

Per capire quanto successo saranno utili le telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del negozio. E’ il secondo episodio di questo genere nel giro di poco tempo e nella stessa zona, dopo quello di circa un mese fa in via don Oreste Nuti (Qui). Per fortuna la vicenda si è risolta soltanto con un po’ di spavento: nessuno si è fatto male e non ci sono danni rilevanti al negozio né alle abitazioni vicine.