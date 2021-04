Pisa, tenta di forzare la porta del bar: arrestato dalla polizia

Serata di controlli che ha dato i suoi frutti quella di ieri sera (21 aprile) a Pisa città. Nel giro di poche ore la squadra volanti della questura ha arrestato due persone.

Nel pomeriggio di ieri gli operatori di polizia hanno sottoposto a controllo un 29enne pisano già noto per i suoi precedenti per rapina, furto e droga. Dai controlli è emerso che il giovane era ricercato dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Pisa perché deve scontare una condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per reati contro il patrimonio. Dopo averlo identificato l’uomo è stato postato nel carcere don Bosco.

Nella serata, alle 23,30 circa, il secondo arresto. Un residente di via Pratale, sentendo dei rumori anomali e notando un uomo in atteggiamento sospetto vicino al gazebo di un bar ha subito allertato il 113. La sala operativa ha inviato sul posto due pattuglie, che hanno chiuso entrambe le vie di fuga e hanno beccato l’uomo, un polacco di 45 anni, intento a forzare la porta di un bar. La porta d’ingresso del locale è stata danneggiata all’altezza della serratura con un coltello e una specie di forchetta piegata a mo’ di grimaldello. L’ uomo, con qualche piccolo precedente commesso a Roma nei mesi scorsi, è stato tratto in arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. Stamattina si è tenuta l’ udienza in Tribunale, dove il giudice ha convalidato l’ arresto e lo ha condannato a 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa.