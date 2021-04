Vedono la polizia e scappano: sanzionato e chiuso un circolo a Pontedera

Non sono serviti i controlli precedenti e una diffida: ieri (21 aprile) intorno alle 19 la polizia municipale di Pontedera ha sanzionato e chiuso per cinque giorni un circolo. Al suo interno c’erano 7 o 8 persone che, alla vista della pattuglia, si sono dileguate velocemente.

Gli avventori sono stati trovati all’interno del circolo intenti a consumare nonostante i divieti e due persone, che non hanno fatto in tempo ad allontanarsi, sono state sanzionate. Multa anche per il circolo che dovrà restare chiuso per cinque giorni.

Altri accertamenti saranno effettuati per verificare se gli avventori sanzionati fosse soci o meno del circolo.