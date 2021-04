Carambola sulla FiPiLi: auto si ribalta in mezzo alle corsie

Carambola questa mattina (23 aprile) sulla FiPili, tra San Miniato ed Empoli Ovest, in direzione di Firenze.

Un’auto, poco prima delle 11, si è ribaltata in mezzo alle corsie.

Due i feriti, un uomo e una donna, che erano a bordo della vettura, per fortuna non gravi, che sono stati soccorsi dai mezzi del 118 con le ambulanze arrivate da Castelfiorentino e Fucecchio e portati al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari del caso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada di Empoli per ricostruire la dinamica del sinistro.