Il generale Carmelo Burgio in visita al comando provinciale dell’Arma di Pisa

Il comandante interregionale Podgora visita il comando provinciale dell’arma di Pisa.

Nella mattinata di oggi (23 aprile) il comandante interregionale carabinieri Podgora, generale di corpo d’armata Carmelo Burgio, ha fatto visita al comando provinciale della città della Torre.

Dopo il saluto di benvenuto del comandante provinciale di Pisa, colonnello Giulio Duranti, il generale Burgio ha ricevuto una rappresentanza dei carabinieri provenienti dai reparti dipendenti dal comando provinciale, dopodiché si è dedicato alle visite istituzionali, incontrando il prefetto Giuseppe Castaldo, il presidente del tribunale Maria Giuliana Civinini e il procuratore della Repubblica di Pisa Alessandro Crini.

Successivamente, l’ufficiale generale si è recato in visita in alcune stazioni salutando i militari effettivi a ciascun reparto, a cui ha espresso il suo sentito apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza con cui ogni giorno si fanno garanti dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia nelle cittadine più popolose che nei centri più piccoli ed isolati della Provincia.

Il generale Carmelo Burgio ha assunto l’attuale incarico al comando interregionale Podgora, competente sulle regioni del centro Italia, nel mese di gennaio scorso, proveniente dal comando Interregionale Culqualber, che comprende le Legioni Carabinieri Sicilia e Calabria.

In precedenza ha retto incarichi di comando in Italia e all’estero.