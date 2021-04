Schianto fra un’auto e una moto: 16enne in elisoccorso a Careggi

Grave incidente stradale nella serata di oggi a Santa Croce sull’Arno in via Sant’Andrea, all’altezza dell’incrocio con via Cimabue. Per una dinamica al vaglio della polizia municipale si sono scontrati un’auto e un ciclomotore condotto da un giovane di 16 anni.

Ad avere la peggio è stato il centauro che, dopo la valutazione dei sanitari della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno e dell’automedica arrivata da Fucecchio è stato trasportato in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze sia per il politrauma sia per la dinamica dell’incidente.

Sul posto, oltre ai mezzi sanitari e ai vigili urbani, anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Il giovane, sempre cosciente, non correrebbe pericolo di vita.