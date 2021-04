In FiPiLi lo striscione contro il coprifuoco dell’associazione Il Dirigibile

Uno striscione in FiPiLi contro il coprifuoco. Ad affiggerlo su un cavalcavia di Montopoli l’associazione di estrema destra Il Dirigibile.

“Peggio di chi impone il coprifuoco alle 22 – dice l’associazione – c’è solo chi “lotta” per estenderlo di un’ora. Questa è semplicemente una misura politica volta a garantire un sempre maggiore controllo verso il cittadino/suddito che non ha nessuna ragione scientifica o sanitaria, la quale aggraverà ancor di più la situazione per le attività di ristorazione e ricezione turistica”.

“Il nostro invito – dicono – è quello di violare questa misura contraria ai principi cardini della nostra Costituzione, il diritto alla libertà, alla libera circolazione, ma anche al lavoro inteso come mezzo di sussistenza e di dignità personale. Sappiamo di esercenti che intendono riaprire il 26 per salvare le proprie attività, da noi avranno massimo appoggio ed invitiamo tutti a fare lo stesso”.

Un altro identico striscione è stato affisso a Pontedera.