Non ha con sé la mascherina, multato in centro a Pisa

Pomeriggi di controlli giovedì (22 aprile) e venerdì per la polizia di Pisa.

Il dispositivo, coordinato da un commissario della questura, composto da pattuglie della polizia, dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale del Comune di Pisa, ha effettuato un servizio in centro storico, nella zona della stazione e sul litorale.

I risultati conseguiti parlano per la giornata di giovedì di 52 persone controllate, 18 veicoli e 19 esercizi commerciali; una sola la multa a carico di un soggetto che non aveva con sé la mascherina da indossare obbligatoriamente. Ieri, invece, 81 le persone controllate, 53 veicoli e 3 esercizi commerciali; tre le multe a carico di altrettanti soggetti per il mancato rispetto delle normative antiCovid.

Intorno alle 20 di ieri il personale è intervenuto in piazza Dante, dove si era creato un preoccupante assembramento da parte di numerosi giovani che, complice il clima primaverile, stazionavano in strada. Le forze dell’ordine li hanno invitati e persuasi ad osservare il corretto distanziamento sociale, a tutela della salute pubblica, ricevendo una generale collaborazione.

Sono state anche rintracciate due persone due persone, irregolari sul territorio nazionale: un 20enne di origine tunisina e un 28enne della Georgia. Entrambi già conosciuti dalle forze dell’ordine sono stati accompagnati all’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure finalizzate alla espulsione dal territorio nazionale.

In zona stazione sono stati effettuati controlli con un cane antidroga della polizia del reparto cinofili di Firenze. Tra i tanti controllati, due soggetti sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di stupefacenti: un 23enne di Calci, “puntato” dal cane poliziotto e trovato in possesso di 2,2 grammi di hashish; e un pisano di 52 anni, sempre fiutato dal cane e trovato in possesso di circa 5 grammi sempre di hashish.