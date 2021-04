Un momento toccante, di grande commozione, quello vissuto questa mattina a Fucecchio dove in piazza Giovanni Paolo II, ai piedi dell’ospedale San Pietro Igneo, è stata scoperta la targa dedicata a Fabiola Pratali, l’infermiera domiciliare scomparsa lo scorso anno a seguito di un tragico incidente.

Nel luogo che Fabiola attraversava ogni mattina per andare a svolgere il proprio lavoro con passione e competenza è stata posta una targa -ricordo col suo nome ed è stata piantato un ulivo per volere di tutte le sue colleghe che la ricordano con grandissimo affetto e che questa mattina hanno speso per lei parole molto toccanti, al pari di quelle pronunciate dal dottor Renato Colombai, direttore sanitario degli ospedali di Fucecchio e San Miniato, intervenuto anche in rappresentanza dell’azienda Usl Toscana Centro insieme alla dottoressa Loriana Meini, direttore assistenza infermieristica di Empoli.

“Fabiola ha sempre onorato la sua professione tenendo fede alla sua missione e ai suoi valori – hanno ricordato le colleghe. – Lei era l’accoglienza senza giudizio, era l’empatia e la competenza. Ci lascia un’eredità preziosa e noi dobbiamo onorare ogni giorno il suo lavoro”.

In nome di Fabiola è stata fatta una donazione all’associazione Bhalobasa grazie alla quale verrà sostenuta la realizzazione di una struttura sanitaria in India, e precisamente a Rashpur, una località dove la situazione sanitaria è particolarmente critica e dove vivono tantissime famiglie in condizioni di estrema povertà.

All’iniziativa di questa mattina si è unita l’amministrazione comunale che è intervenuta con la vicesindaco Emma Donnini.

“Come amministrazione comunale – ha detto – abbiamo accolto immediatamente la proposta che è venuta dalle colleghe e dalle amiche di Fabiola anche perché abbiamo avuto modo di conoscerla e di vedere con quanto amore si prendeva cura delle persone bisognose qui a Fucecchio. L’augurio più bello voglio rivolgerlo ai figli di Fabiola che sono oggi qui presenti con noi. L’auspicio è che il ricordo e i valori che la loro mamma metteva in pratica nell’impegno quotidiano li accompagnino per sempre”.