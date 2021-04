Auto si cappotta a Santa Croce, intervengono i vigili del fuoco

Brutto incidente nel tardo pomeriggio a Santa Croce sull’Arno: per cause e dinamiche ancora da chiarire un’auto che stava percorrendo via 11 febbraio si è ribaltata.

Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche un mezzo dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto.

(notizia in aggiornamento)