Stroncato da un infarto mentre passeggia

Stava passeggiando in via Fontanelle a Capanne di Montopoli nella zona del Tiro a Volo, quando improvviamente è stato stroncato da un infarto.

L’uomo di 83 anni della zona è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza di Montopoli, ma per lui non c’è stato niente da fare quando è arrivato il personale sanitario e il medico dell’ambulanza era già morto, forse per uno scollamento dell’aorta.

Sul posto vista la singolarità dell’episodio sono intervenuti anche i carabinieri, che valutata la sitauzione hanno informato la Procura della repubblica e in breve è arrivato il medico legale per escludere cause violente del decesso. Il pubblico ufficiale dopo una ricognizione sul cadavere ha concluso che a uccidere l’83enne è stato un infarto fulminante ed improvviso.

(notizia in aggiornamento)