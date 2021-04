Furto di notte alla farmacia sull’Aurelia, denunciato il responsabile

L’ufficio prevenzione generale della questura di Pisa ha denunciato per il reato di furto aggravato un cittadino pisano di 23 anni, già conosciuto per episodi analoghi, per un furto alla farmacia Landini di via Aurelia, avvenuto la notte tra domenica e lunedì.

Lo stesso alle 3,20 aveva forzato una finestra del locale e si era introdotto all’interno, rovistando tra gli scaffali e forzando la cassa, da cui aveva prelevato il fondo cassa per oltre 30 euro di spiccioli.

Il giovane era stato rintracciato, alle 4,10, dalla stessa volante che assieme alla proprietaria del farmacia aveva da poco effettuato il sopralluogo di furto. È stato sanzionato anche per contravvenzione alla normativa antiCovid.