L’ammiraglio Pettorino in visita agli uffici marittimi di Pisa e Massa

Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Giovanni Pettorino ha visitato l’ufficio marittimo di Pisa e la delegazione di spiaggia di Massa.

Proseguendo nel suo percorso di visita attraverso tutti i comandi periferici minori capillarmente distribuiti lungo i quasi 8 mila chilometri della costa nazionale, lo scorso 26 aprile l’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino ha fatto visita ai due uffici.

Accompagnato nella visita dal direttore marittimo della Toscana, capitano di vascello Gaetano Angora il comandante generale è stato accolto dal personale.

Pettorino ha espresso il proprio apprezzamento per il servizio costantemente assicurato dal personale degli uffici minori, essenziale per rispondere con prontezza e spirito propositivo alle richieste del cittadino, soprattutto in un frangente difficile, qual è quello emergenziale in atto.

Queste visite, ha spiegato l’ammiraglio, vogliono innanzitutto portare la vicinanza del vertice del Corpo a quei comandi che, proprio perché di livello locale, più sono a contatto con il territorio costiero e con l’utenza e che quindi rappresentano la prima, fondamentale, interfaccia alla quale l’utenza stessa si affida per tutti quegli aspetti di competenza che rientrano nel più ampio spettro degli usi civili del mare ed in particolare, in questa fase, per tutte le problematiche connesse con l’imminente stagione turistico balneare, con compiti – tra gli altri – di soccorso in mare, tutela dell’ambiente, vigilanza sulle corrette forme di sicurezza della balneazione e sul legittimo uso del demanio marittimo.