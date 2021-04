Mostra i genitali a una donna all’uscita dal bagno: denunciato

Mostra i genitali a una donna all’uscita dal bagno dei locali Asl di via Garibaldi, denunciato.

È successo ieri mattina dopo la segnalazione al 113 di una donna: un giovane, all’uscita dei servizi igienici, le aveva mostrato i genitali. La pattuglia delle volanti, intervenuta sul posto, ha bloccato e identificato l’uomo, un 30enne, accompagnato in questura e denunciato per atti osceni in luogo aperto al pubblico.