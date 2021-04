Salvini: “Inchiesta Dda in Toscana, problema nazionale che colpisce al cuore la sinistra”

Inchiesta Dda, anche il leader della Lega Matteo Salvini interviene sul tema.

“Scandali, infiltrazioni criminali, gravi problemi ambientali e troppe reticenze a partire da quelle del presidente Giani: il caso rifiuti in Toscana è un problema nazionale che colpisce al cuore la sinistra. Siamo sicuri che la commissione di inchiesta, almeno sul piano politico, saprà chiarire i troppi lati oscuri. Per il resto non ci resta che augurare buon lavoro alla magistratura”.