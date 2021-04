Stavano percorrendo via Donica a Santa Croce sull’Arno quando, per cause e dinamiche ancora da accertare, un furgone e un’auto sono finite fuori dalla carreggiata dopo uno scontro.

Sul posto sono intevenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, oltre alla polizia municipale per i rilievi del caso.

Secondo una prima e ancora sommaria ricostruzione il furgone stava percorrendo via Donica dal centro verso la periferia quando all’improvviso è avvenuto l’impatto con l’auto che proveniva da via Angiolieri. Il furgone è finito nella siepe di un’abitazione privata all’incrocio, mentre la macchina ha riportato grossi danni. Nell’abitacolo, visto anche il forte impatto, è esploso l’air bag.

Illesi o quasi, per fortuna, i conducenti: il conducente della macchina, protetto proprio dallo scoppio dell’air bag, non ha riportato nessuna conseguenza, mentre chi era a bordo del furgono ha riportato alcune lievi ferite ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Il traffico su via Donica è stato temporaneamente modificato, con obbligo di svolta verso via Elsa Morante per consentire alla polizia municipale di fare i rilievi.