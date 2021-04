Dramma a Montopoli: muore a 23 anni Lorenzo, figlio del titolare del pastificio Morelli

Dramma a Montopoli. È morto ieri (29 aprile) a soli 23 anni Lorenzo Morelli, figlio del titolare dell’omonimo pastificio, Antonio e giovane erede di una dinastia di imprenditori nel settore.

È stato proprio il padre a rendere nota la notizia sui social con un messaggio straziante: “Riposa in pace figlio mio, spero che tu possa trovare in cielo quello che non hai trovato sulla terra. Ciao Lorenzino”.